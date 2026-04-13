الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسماء عبد الحفيظ

 رائحة الفسيخ والرنجة من أكثر الروائح القوية التي تظل عالقة في المنزل بعد شم النسيم، وقد تسبب إزعاجًا كبيرًا لأفراد الأسرة. لكن الخبر الجيد أن التخلص منها ممكن جدًا بخطوات بسيطة وسريعة باستخدام مكونات موجودة في كل بيت.

في هذا التقرير نقدم لكِ أسهل الطرق الفعالة لإزالة الروائح نهائيًا من المنزل خلال وقت قصير، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أول خطوة: التهوية الجيدة

أهم وأسرع طريقة للتخلص من الرائحة هي:

  • فتح جميع النوافذ والأبواب
  • تشغيل المراوح لتجديد الهواء
  • السماح بدخول الهواء الطبيعي لعدة ساعات

هذه الخطوة تقلل من تركيز الرائحة بشكل كبير من البداية.

الخل والليمون الحل الأقوى

يُعتبر الخل من أقوى المواد الطبيعية في امتصاص الروائح.

الطريقة:

  • اغلي كوب ماء مع كوب خل وشرائح ليمون
  • اتركيه يغلي في المطبخ لمدة 10–15 دقيقة

ستلاحظين اختفاء رائحة الفسيخ تدريجيًا بشكل واضح.

 تنظيف فوري للأسطح

الرائحة لا تظل في الهواء فقط، بل تلتصق أيضًا بالأسطح:

  • امسحي الطاولات والرخام بماء وخل
  • اغسلي الأطباق فورًا دون تأخير
  • نظفي الأرضيات بمطهر معطر


بيكربونات الصوديوم لامتصاص الروائح

من أقوى الحلول الطبيعية:

ضعي أطباق صغيرة من بيكربونات الصوديوم في أركان المطبخ
اتركيها عدة ساعات
ستقوم بامتصاص الروائح بالكامل
استخدام الروائح العطرية

بعد تنظيف المكان:

استخدمي شموع معطرة أو بخور
روائح مثل الفانيليا أو المسك تعطي إحساسًا بالانتعاش


التخلص من الرائحة في الملابس

إذا التصقت الرائحة بالملابس:

  • انقعيها في ماء + خل لمدة 30 دقيقة
  • اغسليها بالطريقة المعتادة
  • السجاد والكنب
  • رشي بيكربونات الصوديوم على السجاد
    اتركيه 30 دقيقة
  • ثم قومي بتنظيفه بالمكنسة

أخطاء تزيد من الرائحة

  • ترك بقايا الرنجة مكشوفة
  • عدم تنظيف المطبخ فورًا
  • غلق النوافذ بعد الأكل مباشرة
  • استخدام معطرات فقط دون تنظيف
رائحة الفسيخ رائحة الرنجة التخلص من الروائح تنظيف المنزل شم النسيم إزالة رائحة السمك وصفات طبيعية للروائح تعطير البيت رائحة الفسيخ والرنجة أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل سر مهم بيكربونات الصوديوم تخلصي من الريحة في الملابس إزالة الروائح الكريهة طرق طبيعية للتنظيف تعطير المنزل التخلص من الرائحة في الملابس

