تحذير في شم النسيم.. طريقة شائعة لطهي الرنجة تُفقدها فوائدها وتضر بالصحة

يقبل الكثيرون مع حلول شم النسيم على تناول الفسيخ والرنجة باعتبارهما من أبرز الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من بعض العادات الخاطئة في تحضيرها، والتي قد تؤثر سلبًا على الصحة وتُفقدها قيمتها الغذائية.

طرق صحية

تبرز أهمية اتباع طرق صحية في تناول هذه الأطعمة، مع الانتباه إلى مكوناتها وطرق إعدادها، خاصة في ظل احتوائها على نسب مرتفعة من الأملاح، ما يتطلب توازنًا في النظام الغذائي لتفادي أي مضاعفات صحية.

تناول الفسيخ والرنجة

وأكد الدكتور رامز سعد، استشاري التغذية، أن تناول الفسيخ والرنجة يجب أن يتم بحذر ووعي، للحفاظ على الفوائد الغذائية وتجنب الأضرار المحتملة، خاصة خلال الاحتفالات التقليدية.

تحديات صحية

وأوضح، خلال ظهوره ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن ارتفاع نسبة الصوديوم في هذه الأطعمة يمثل أحد أبرز التحديات الصحية، مشددًا على ضرورة الإكثار من شرب المياه أثناء تناولها للمساعدة في تقليل تأثير الملوحة على الجسم.

تعويض بعض العناصر الغذائية

نصح بضرورة تناول الخضروات إلى جانب الفسيخ والرنجة، لما لها من دور في تحسين الهضم وتعويض بعض العناصر الغذائية، محذرًا في الوقت نفسه من غلي الرنجة أو تعريضها لحرارة مرتفعة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان قيمتها الغذائية والقضاء على فوائدها.

الحفاظ على الصحة العامة

وأشار إلى أن الطريقة المثلى لتناول الرنجة هي دون غلي أو تسخين مفرط، للحفاظ على عناصرها المفيدة، لافتًا أيضًا إلى أن بعض الأطعمة قد تساعد على تحسين جودة النوم، مؤكدًا أهمية اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على الصحة العامة خلال فترات الاحتفال.