كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

وجه الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل تحذيراً مباشراً إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده ستتصدى بقوة لأي عمل عسكري محتمل ضد الجزيرة، وأن أي محاولة لغزو كوبا أو تغيير نظامها ستقابل بمقاومة “لا تلين” وستفرض كلفة باهظة على واشنطن.

وفي مقابلة مع NBC News، شدد دياز كانيل على جاهزية الشعب الكوبي لخوض “حرب عصابات” طويلة الأمد في حال التعرض لعدوان مباشر، مؤكداً أن الدفاع عن السيادة الوطنية سيبقى أولوية قصوى، وأن جميع الوسائل ستكون مطروحة لحماية البلاد.

كما اعتبر أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي مبرر قانوني أو أخلاقي لشن هجوم على كوبا، محذراً من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى زعزعة غير مسبوقة للاستقرار في المنطقة.

واختتم الرئيس الكوبي تصريحاته برسالة رمزية قوية، مستشهداً بالنشيد الوطني لبلاده: “الموت من أجل الوطن هو الحياة”، في إشارة إلى استعداد القيادة والشعب لتقديم التضحيات دفاعاً عن استقلال كوبا.