مصرع شخصين وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين غرب الموهوب بالوادي الجديد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم وقع اليوم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي على طريق غرب الموهوب - الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



تفاصيل حادث غرب الموهوب بالوادي الجديد

ودفعت الجهات المختصة بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث التصادم، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأودعت الجثتين بمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث التصادم على طريق غرب الموهوب - الفرافرة.



وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، بينما استقبل مستشفى الداخلة العام الحالات المصابة، وبدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات حادث التصادم وأسبابه.

وتبين من المعاينة الأولية وفاة حسين حامد مسلم، 64 عامًا، وإبراهيم صالح حامد، 30 عامًا، وكلاهما من غرب الموهوب بمركز الداخلة.

كما أصيب عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف، 38 عامًا، سائق التريلا والمقيم بمحافظة المنوفية، إلى جانب صالح حامد مسلم، 61 عامًا، وأيمن رجب السيد، 22 عامًا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لاستكمال الفحوصات والعلاج.