سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك.. شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار في معظم البنوك العاملة في مصر دون تغييرات كبيرة مقارنة بالتعاملات الآخيرة.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار بالتزامن مع متابعة مستمرة من جانب القطاع المصرفي لحركة النقد الأجنبي، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية في مختلف المعاملات المالية والتجارية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، وهو من أبرز البنوك الحكومية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء على عمليات الصرف والتحويل.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 53.07 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع، ليعكس متوسط الأسعار الرسمية المتداولة داخل السوق المصرفية، والتي تعتمد عليها العديد من المؤسسات المالية في تحديد تعاملاتها اليومية.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، ليواصل الحفاظ على نفس مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الحكومية الكبرى.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل الدولار نحو 53.04 جنيه للشراء و53.14 جنيه للبيع، وهو من البنوك الخاصة التي تقدم خدمات مصرفية متنوعة وتواكب تحركات السوق بشكل مستمر.

وجاء سعر الدولار في بنك فيصل عند مستوى 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقاربا واضحا في الأسعار بين البنوك المختلفة، نتيجة استقرار السوق وتوازن حركة العرض والطلب.

وفي بنك قناة السويس والمصرف المتحد، سجل الدولار نحو 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في عدد من البنوك الأخرى، ما يؤكد حالة الاستقرار العام في السوق المصرفية.

بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة نسبيًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار 53.00 جنيه للشراء و53.10 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك الكويت الوطني نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وهو ما يعكس نطاقا سعريا متقاربا بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية.

تحليل استقرار سعر الدولار اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم حالة من الهدوء النسبي داخل سوق الصرف، حيث تتقارب الأسعار بين البنوك المختلفة دون وجود فروق كبيرة، وهو ما يشير إلى توازن واضح في تدفقات النقد الأجنبي.

كما يسهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المتعاملين في السوق المصرفية، سواء من الأفراد أو الشركات، خاصة في ظل أهمية الدولار في عمليات الاستيراد والتصدير والمعاملات الدولية، وهو ما يجعل استقرار سعره عاملا مهما في دعم النشاط الاقتصادي.

أهمية متابعة سعر الدولار في مصر

يحظى سعر الدولار بمتابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين، نظرا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع المستوردة التي تعتمد بشكل كبير على العملة الأجنبية في تسعيرها.

كما يرتبط سعر الدولار بشكل وثيق بحركة الاقتصاد الكلي، حيث يؤثر على معدلات التضخم وتكلفة الإنتاج، وهو ما يجعل استقراره مؤشرا إيجابيا على توازن السوق في الفترة الحالية.

