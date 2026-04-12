الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا .. سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في مصر اليوم 53.21 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الأحد 12 أبريل 2026 في أبرز بنوك القطاع الخاص والعام وفقا لآخر تحديثات.

 سعر الدولار اليوم الأحد  12 أبريل 2026
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية نحو :
53.10 جنيه للشراء 
53.20 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند: 

53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو :
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:
53.08 جنيه للشراء 
53.18 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:
53.07 جنيه للشراء 
53.17 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
53.05جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB نحو:
53.04جنيه للشراء 
53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

وقدم بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني أقل سعر لبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مسجلا: 
53.09 جنيه للشراء 
52.99جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الأحد نحو:

 53.07 جنيه للشراء

 53.21 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
53.11 جنيه.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

بعد انهيار المفاوضات.. باكستان تضغط للتمسك بوقف النار وواشنطن تتهم طهران بالتعنت النووي

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

سندرلاند يهزم توتنهام فى الدوري الإنجليزي

منتخب مصر للكرة النسائية يغادر إلى السعودية لخوض وديتين

أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

