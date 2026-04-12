رسميا .. سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في مصر اليوم 53.21 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الأحد 12 أبريل 2026 في أبرز بنوك القطاع الخاص والعام وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار اليوم الأحد 12 أبريل 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو :

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

53.08 جنيه للشراء

53.18 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:

53.07 جنيه للشراء

53.17 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:

53.05جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

53.04جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

وقدم بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني أقل سعر لبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مسجلا:

53.09 جنيه للشراء

52.99جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأحد نحو:

53.07 جنيه للشراء

53.21 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

53.11 جنيه.