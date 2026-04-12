قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

رسميا في البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 12 أبريل

عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 12 أبريل 2026، في وقت تترقب فيه الأسواق أي تحركات جديدة، وسط مؤشرات اقتصادية تدعم استقرار الجنيه نسبيًا خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري:

53.07 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

ويُعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية.

أسعار الدولار في البنوك

حافظت البنوك الحكومية على استقرارها عند نفس المستويات تقريبًا:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

بنك مصر

في بنك مصر:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية:

52.99 جنيه للشراء

53.09 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي CIB:

53.04 جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

بنك البركة

جاء السعر داخل بنك البركة مصر:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

بنوك أخرى

استقرت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى مثل:

البنك المصري الخليجي: 53.09 شراء – 53.19 بيع

بنك التعمير والإسكان: 53.08 شراء – 53.18 بيع

بنك قناة السويس: 53.09 شراء – 53.19 بيع

مؤشرات قوية تدعم استقرار الجنيه

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.

ويُعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي لمصر، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الدولة على دعم العملة المحلية وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار.

وعلى المستوى الشهري، بلغت التحويلات خلال يناير 2026 نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 21%.

يعكس استقرار سعر الدولار حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق، مدعومة بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، مثل التحويلات وارتفاع الاحتياطي.

كما يشير إلى قدرة الجهاز المصرفي على امتصاص الضغوط الخارجية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية نتيجة الرحب الأمريكية الإيرانية.

سعر الدولار سعر الدولار في البنك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار داخل البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

