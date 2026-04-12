التراجع مستمر.. سعر شراء الدولار في البنوك اليوم الأحد

تراجع مستمر شهدته أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأسبوع الماضي بالتزامن مع هدنة وقف الحرب على ايران.

وهبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمتوسط 260 قرشا خلال الاسبوع الماضي

ومساء تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، هدأت أسعار الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم بمناسبة عيد القيامة.

وسجلا بنكا الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني أقل سعر لشراء الدولار بنحو 52.99 جنيه، وكذلك أقل سعر لبيع الدولار بحوالي 53.09 جنيه.

سعر الدولار في بنك نكست 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.07 جنيه للشراء و53.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.