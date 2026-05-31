جامعة القاهرة تطلق مسابقة المشروعات الخضراء الذكية لتأهيل المبتكرين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

في إطار التزام جامعة القاهرة ، بدورها الريادي في دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبرعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث أعلنت الجامعة إطلاق مسابقة المشروعات الخضراء الذكية بكليات ومعاهد جامعة القاهرة، وذلك لتأهيل المشروعات المتميزة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتأتي المسابقة على هامش الندوة التي استضافتها الجامعة وألقاها السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تناولت أهمية المشروعات المبتكرة في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة تضع الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة محفزة لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والعاملين لتطوير حلول عملية وذكية للتحديات البيئية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروعات الخضراء الذكية أصبحت إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المسابقة تستهدف اختيار أفضل المشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي، وتمتلك نماذج أولية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي حقيقي، وقادرة على جذب التمويل والاستثمار والتوسع على نطاق أوسع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المسابقة مفتوحة لجميع منتسبي جامعة القاهرة، وتشترط أن تتضمن المشروعات مخرجًا عمليًا أو نموذجًا أوليًا (Prototype)، وأن تخدم أحد أهداف التنمية المستدامة البيئية، مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الذكية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، ونظم المعلومات الجغرافية، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. 

كما يجب أن تتمتع المشروعات بجدوى اقتصادية واضحة وقابلية للتوسع والاستدامة وإحداث أثر تنموي ملموس ومدعوم بالمؤشرات والبيانات.

وأضاف أن المشروعات المتقدمة ستُعرض أمام لجنة تحكيم متخصصة خلال فعالية كبرى بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بما يتيح لأصحابها فرصة عرض أفكارهم ومخرجاتهم أمام الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم للمسابقة هو 1 يوليو 2026.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف جنيه، والثاني على 15 ألف جنيه، والثالث على 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه، وذلك دعمًا للمشروعات الواعدة وتحفيزًا للمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والبيئة، كذلك سوف تتبنى الجامعة المشرعات الفائزة وتدعمها وتوفر لها الحماية القانونية وتدخل في شراكة مع أصحابها من خلال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى الجمهورية لدعم المشروعات المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي، وتهدف إلى نشر الوعي البيئي، وبناء القدرات، وتشجيع الحلول المبتكرة القادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات للمشروعات الخضراء الذكية.

