وزير الكهرباء يتفقد شركة شمال القاهرة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة فى عيد الأضحى

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة إلى مواقع العمل والإنتاج فى الشركات والهيئات التابعة، ولاسيما خلال العطلات والإجازات الرسمية، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات تنفيذ خطة التشغيل.

وقام الوزير، بزيارة ميدانية إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة انتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة عيد الاضحى المبارك، ومشاركة الأطقم العاملة وفرق الطوارئ والدعم الفنى ولجان المتابعة والتفتيش العمل خلال ايام العيد، فى إطار خطة العمل ورفع درجة الاستعداد لفصل الصيف، وتحسين معدلات الأداء وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى ضوء خطة التنمية المستدامة.

واستهل الدكتور محمود عصمت، الزيارة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، مقدماً التهنئة بالعيد للورادى وأطقم التشغيل، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل بحضور المهندس حسن البيلى، رئيس الشركة، حول مجريات التشغيل فى إطار الخطة الحالية، والبدائل والسيناريوهات المختلفة لضمان جودة التغذية واستقرار التيار الكهربائي، فى إطار الاستعدادات الجارية لفصل الصيف ومجابهة ارتفاع الأحمال، والزيادة فى معدلات الاستهلاك المصاحبة لدرجات الحرارة المرتفعة، وناقش الدكتور عصمت معدلات الأحمال الحالية ونسب الزيادة المتوقعة والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة، وكذلك الكهرباء المباعة، والفرق بينهما، والأماكن التى يتم متابعتها من خلال مركز التحكم بالشركة وكيفية المواجه والعمل على توفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل، وتمت مناقشة معدلات الأعطال، وسرعة الاستجابة للبلاغات، ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش والمتابعة، وشملت الجولة إدارات الشبكات، والشئون التجارية، والإدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، وكذلك مركز خدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، من خلال حساب الوقت الذى يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التى يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز ، وتمت مراجعة الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسر على طالبى الخدمة.

وشدد الدكتور محمود عصمت، على أهمية الربط والتواصل الدائم بين مركز التحكم داخل الشركة وكافة مكونات الشبكة فى نطاق العمل، مؤكدا على ان تكون جميع النقاط مرئية من قبل المركز لتسهيل الإجراءات الاستباقية لضمان استمرارية التغذية واستقرار التيار الكهربائي، مضيفا، أن المشترك عامل رئيسي فى نجاح مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء، وبدونه يصعب تحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الاتجاه، موضحا أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التى يجرى العمل عليها، ولذلك تمت مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية وتم تطبيق سياسة تشغيل جديدة وأنماط نجحت فى ضمان استقرار الشبكة وخفض معدلات استهلاك الوقود، موجها باستمرار المتابعة والتواجد الميداني من جانب رؤساء الشركات والمستويات القيادية المختلفة فى جميع مواقع العمل، مشيرا إلى الاستمرار فى الزيارات والمرور والتواجد الميداني فى كافة الشركات التابعة فى جميع المحافظات لمتابعة معدلات الاداء وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين.