تحذيرات صحية في شم النسيم.. لا تبدأ يومك بالفسيخ والرنجة على معدة فارغة

حذّرت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة على معدة فارغة، مؤكدة أن هذه العادة قد تسبب اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي نتيجة الارتفاع الكبير في نسبة الأملاح.

وأوضحت "منال" خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الأفضل هو بدء اليوم بوجبة إفطار خفيفة، ثم تناول الأسماك المملحة لاحقًا بكميات معتدلة، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية مثل عصائر البرتقال والليمون والكركديه والتمر الهندي، لتعويض تأثير الأملاح المرتفعة على الجسم.

وأضافت الباحثة، أن زيادة استهلاك الملح تؤدي إلى احتباس السوائل، حيث إن كل جرام من الملح يحتفظ بنحو 4 جرامات من الماء داخل الجسم، ما قد يسبب الشعور بالإجهاد والتورم، مشددة على أهمية تناول الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الخيار والموز والبطيخ، لمعادلة تأثير الصوديوم.

كما أشارت منال عز الدين، إلى أن البيض من الأطعمة الصحية المرتبطة بشم النسيم، ويمثل رمزًا للحياة لدى المصريين القدماء، ناصحة باستخدام ألوان طبيعية في تلوينه مثل الكركم وقشر البصل والخضروات، لتجنب أي أضرار صحية.

وأكدت أن بعض الفئات مثل مرضى الضغط والقلب والكلى والسيدات الحوامل يجب أن يتجنبوا الأسماك المملحة، ويمكنهم استبدالها بالأسماك الطازجة المشوية، مثل البلطي، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن.

واختتمت منال عز الدين، بالتأكيد على أن المشكلة الأساسية ليست في نوع الطعام، بل في الكميات المفرطة، محذرة من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، لما له من تأثيرات سلبية حتى على الأشخاص الأصحاء، داعية إلى الاعتدال للحفاظ على الصحة خلال الاحتفالات.

