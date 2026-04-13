رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين بأكاديمية الأوقاف الدولية
استقبل القاضي ألكسندر غاهون جي. جيسموندو -رئيس المحكمة العليا بالفلبين- الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر المحكمة العليا في الفلبين، وذلك بحضور القاضي مارفيتش إم. ليونين - كبير القضاة المساعدين، والقاضي جارديما إمباو، والقاضي إديلسو صيادير - قاضي بمحكمة الاستئناف في سيبو، ومن الجانب المصري: الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والسفير نادر زكي - سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، والسيد أحمد شاهين – العضو الدبلوماسي بالسفارة.

تخلل اللقاء ترحيب رئيس المحكمة بالوزير والوفد المصري، معربًا عن سعادته بعمق العلاقات المصرية الفلبينية، وعن شكره على حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبخاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات العلمية؛ بما يجعل مصر عمومًا ووزارة الأوقاف خصوصًا مقصدًا أمينًا لتأهيل القضاة والمحامين الشرعيين ورفع كفاءتهم المهنية، بل وتأهيل الراغبين منهم في الالتحاق بالسلك القضائي في الفلبين.

ومن جانب، استعرض الوزير الدور العلمي والتدريبي الذي تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وفق منهج وسطي مستنير؛ مبرزًا الدورة التدريبية التي نظّمتها وزارة الأوقاف في يناير ٢٠٢٦ لوفد من ١٥ قاضيًا وإمامًا ومحاميًا من الفلبين، وركّزت على "تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك"، مؤكدًا أنها مثّلت نموذجًا ناجحًا في نقل الخبرة المصرية الرائدة في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل يمكن أن يتم وفق تدرج علمي وزمني يتفق عليه، على أن يسبقه تحليل للفجوات العلمية ومتطلبات التدريب والتأهيل من واقع الأوساط الأكاديمية والقضائية والقانونية والاجتماعية في الفلبين، ليتسنى بعدها إعداد برامج تدريبية ذات كفاءة وتفاوت زمني حسب مستوى التأهيل المطلوب وطبيعة القضايا التي يراد الاشتباك العلمي معها.

وقد استحسن الجانب الفلبيني مقترحات الوزير، وطلبوا الشروع العاجل في تنفيذها؛ معربين عن تطلعهم إلى تتويج ذلك باتفاق يحدد الأدوار والمسئوليات والأطر الزمنية للازمة للتنفيذ. كما أعرب الجانب الفلبيني عن تطلعه إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمة العليا في الفلبين والمحكمة الدستورية العليا في مصر، معربين عن تطلعهم إلى تنفيذ ذلك قريبًا.

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

هاتف Infinix Note 60 Pro

بميزات احترافية.. إنفنيكس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

Galaxy Z Fold7

زيادة جديدة في سعر Galaxy Z Fold7.. الهاتف القابل للطي يبتعد أكثر عن المستخدم العادي

نظام Sandook

نظام Sandook من MIT يضاعف كفاءة تخزين مراكز البيانات دون شراء عتاد جديد

بالصور

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه

بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

لكزس GX
لكزس GX
لكزس GX

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد