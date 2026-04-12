تسلم 13 فدانا زراعية.. حصاد أعمال الإدارة العامة لأملاك الأوقاف خلال 3 أشهر

استعرضت وزارة الأوقاف حصاد أعمال الإدارة العامة للأملاك خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٦م حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦م، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من أعيان الوقف، وتعزيز حصرها وتوثيقها ومتابعة إجراءاتها القانونية والإدارية، وذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

الأوقاف تعلن حصاد أعمال الإدارة العامة للأملاك خلال الربع الأول من عام 2026

وشمل الحصاد عددًا من الإجراءات والإنجازات، من أبرزها:

تسجيل عدد (٣) أوقاف خيرية جديدة.

مواصلة أعمال لجنة الحصر بالتبليغ عن الأعيان المغتصبة (وضع يد الغير)، واستلام أعيان لعدة أوقاف تُقدَّر مساحتها الإجمالية بنحو (١٣ فدانًا و١٨ قيراطًا و٢٢ سهمًا) أرضًا زراعية، إضافة إلى (٨٢٤.٧٨ م²) أرض فضاء.

كما جرت مراجعة وتصحيح بيانات ما يقرب من (٢٣٠٠٠) ملف تولية، ضمن جهود الإدارة في توثيق ملفات الوقف واستكمال بياناتها، تمهيدًا لإنشاء فهرس جديد لما يُدار من قبل هيئة الأوقاف المصرية.

التنسيق بين الإدارة العامة للأملاك وإدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وضع اليد على بعض الأوقاف واستثمارها.

بحث المستندات الخاصة بالأوقاف المتعلقة بالدعاوى المنظورة من أو ضد الوزارة، بما يسهم في الحفاظ على الوقف وصيانة حقوقه.

بحث طلبات الشهر العقاري الواردة إلى الوزارة والرد عليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

مواصلة أعمال أرشفة ملفات الوقف لنحو (٢٠٠٠) ملف خلال فترة التقرير.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع القانوني واستعادة بعض الأعيان الوقفية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الأوقاف لتعزيز الحصر الدقيق لأعيان الوقف، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، وصيانة حقوق الوقف وتنمية موارده، بما يسهم في دعم رسالته الدينية والمجتمعية.