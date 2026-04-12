تصعيد دولي محتمل.. كوبا تهدد بالرد العسكري حال أي استهداف أمريكي

في ظل تصاعد التوترات العالمية عقب الحرب الأخيرة المرتبطة بإيران، تتسع دائرة القلق الدولي مع تحذيرات من ما يُعرف بـ”تأثير الدومينو” الذي قد يدفع بمزيد من الدول إلى دائرة الصراع.

وأعلن ميغيل دياز كانيل ، رئيس كوبا، موقفاً حازماً تجاه أي تحرك عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة، مؤكداً استعداد بلاده للرد والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل الممكنة.

وجاءت تصريحات دياز كانيل في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حالة من الترقب والتوتر، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، والتي أعادت رسم خريطة التحالفات وأثارت مخاوف من توسع رقعة النزاعات إلى مناطق جديدة، من بينها أمريكا اللاتينية.

وأشار الرئيس الكوبي إلى أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضت لأي تهديد عسكري، مؤكدًا أن الشعب الكوبي مستعد لمواجهة أي عدوان خارجي، في رسالة مباشرة تعكس تصاعد حدة الخطاب السياسي بين هافانا وواشنطن.



ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس قلقاً متزايداً لدى عدد من الدول التي تخشى أن تكون ضمن سيناريوهات التصعيد المقبلة، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين القوى الكبرى، وتزايد الحديث عن احتمالات اندلاع مواجهات غير تقليدية في مناطق مختلفة من العالم.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، حيث كانت كوبا إحدى أبرز نقاط التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية عودة الاستقطاب الدولي بشكل أكثر حدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المشهد الدولي مفتوحاً على عدة سيناريوهات، تتراوح بين احتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية، أو انزلاق الأمور نحو مواجهات أوسع قد تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار العالمي