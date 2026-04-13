فيدان يدعو لتأسيس تحالف أمني بالمنطقة.. وإسرائيل لا تعيش بدون حروب

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الولايات المتحدة وإيران جادتان بشأن وقف إطلاق النار وتدركان الحاجة إليه .



وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة تأسيس تحالف أمني في المنطقة بهدف تعزيز الثقة بين دولها.

أضاف فيدان: موقفنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بالوسائل السلمية والتدخل عبر قوة سلام دولية مسلحة ينطوي على صعوبات كبيرة في ظل رغبة عالمية في حرية المرور عبر مضيق هرمز دون عوائق.

حول العداون على سوريا، قال فيدان: الهجمات الإسرائيلية في سوريا تمثل مشكلة كبيرة وخطرا بالغا بالنسبة لتركيا وعدم قيام إسرائيل بشيء ضد سوريا بسبب الحرب في إيران لا يعني أنها لن تفعل ذلك مستقبلا ويتعين على كل دولة في الشرق الأوسط أن تتعهد بسلامة أراضي الدول الأخرى وسيادتها وأمنها في إطار اتفاق أمني.

أردف فيدان: تعاون اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية لا يجلب الثقة بل المزيد من انعدام الثقة والمشاكل والحروب ولا يمكن لإسرائيل أن تعيش بدون عدو بعد إيران ونتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا.