ميرتس يحذر من أن اقتصاد بلاده سيعاني لمدة طويلة من تداعيات أزمة الطاقة

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، من أن اقتصاد بلاده سيعاني لمدة طويلة من تداعيات أزمة الطاقة التي تسببت بها حرب الشرق الأوسط.





وقال في مؤتمر صحفي "سنشعر بتداعيات هذه الحرب لفترة طويلة، حتى بعد انتهائها"، في وقت أعلنت حكومته عن إجراءات للتخفيف من حدّتها تشمل خفض الضرائب على الوقود.







و من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط، كما أنها لن تدعم السيطرة على مضيق هرمز، فيما حذر المستشار الألماني من "التداعيات التي ستتسبب بها الحرب.





وأضاف: "أرى أنه من الضروري فتح المضيق بشكل كامل، وهذا ما ركزت عليه جهودنا خلال الفترة الماضية، وسنواصل العمل على ذلك".

.وقال ستارمر "لا ندعم الحصار"، مضيفاً "كنا واضحين بأننا لن نسمح أن ننجر لهذه الحرب" رغم أن بريطانيا شاركت في بعض "الإجراءات الدفاعية" منذ بداية الحرب في 28 فبراير .