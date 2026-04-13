فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار شمل لبنان.. ونتنياهو خرب الأمر كعادته

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه يجب ألا تُعرقل حركة عبور مضيق هرمز وألا تدفع أي دولة رسوما لعبوره.

وأضاف وزير الخارجية التركي: نرى أنه من غير المناسب أن تتدخل دول لفتح مضيق هرمز.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن ما يشهده لبنان جزء من سياسات إسرائيل التوسعية والأزمة فيه قد تتحول إلى صراع إقليمي.

وشدد فيدان، على تخريب الاحتلال للاتفاقات ، ذاكرا أنه في البداية فهم أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خرب الأمر كالعادة وأمريكا صمتت عن ذلك وتجاهلت ما تقوم به إسرائيل.