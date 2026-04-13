المتطرف سموتريتش يدعو للعدوان عن إيران وإنهاء قدراتها النووية

رغم الخسائر التي مني بها كيان الاحتلال الإسرائيلي الفادحة في عمليات العدوان على إيران بمشاركة أمريكية كاملة والرد الإيراني واللبناني القوي الذي كلف الاحتلال عشرات المليارات من الدولارات، إلا أن وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسئليل سموتريتش مازال يدعو لاستمرار الحرب والعدوان على إيران.

قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن العدوان عن إيران :" هذه الحرب يجب أن تستمر حتى يمكن أن تنتهي بالقضاء نهائيًا على القدرات النووية الإيرانية".

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية انه بلغ عدد المصابين في الكيان نتيجة الحرب رقمًا كبيرًا بلغ 7693 مصابا إسرائيليا منذ بداية الحرب بينهم 104 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

احتلال الضفة الغربية إلى الأبد وإنهاء إقامة دولة فلسطينية



وأمس قال بتسلئيل سموتريتش، إنه لا بد من فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى الأبد.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، أكد سموتريتش أنه لا يمكن القبول بإقامة دولة فلسطينية، وأنه يجب مواجهة السلطة الفلسطينية وضربُها مثل حركة حماس.

وأضاف سموتريتش «لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت الصعوبات»، مشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية يمثل خطرا وجوديا بالنسبة لإسرائيل.

ودعا الوزير اليميني المتطرف بضرورة فرض السيادة على الضفة الغربية «إلى الأبد»، زاعما أن فرض السيادة على الضفة هي «الخطوة الواقعية لمواجهة التحديات الدولية».

الإدارة الأمريكية «توافق على منع قرار إقامة دولة فلسطينية»

ووفقا لتصريحاته، أكد سموتريتش أن الإدارة الأمريكية «توافق على منع قرار إقامة دولة فلسطينية».

وزعم قائلا «الضفة الغربية هي أرضنا وليست أرضا متنازعا عليها.. وهناك حق توراتي وتاريخي بعدم إقامة دولة عربية في هذه الأراضي»، مؤكدا: «يجب أن نمنع إقامة دولة فلسطينية عربية إلى جانبنا في الحاضر أو المستقبل».

وهاجم سموتريتش السلطة الفلسطينية، قائلا «سنقوم بمواجهة السلطة وضربها كما ضربنا حماس».

ولفت إلى قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة، والذي أيده 71 عضوا مقابل 5 أعضاء معارضين، مطالبا بفرض السيادة على 82% من الضفة الغربية.

ووجه سموتريتش رسالة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلا «اجتمعوا واتخذوا قرارًا تاريخيًا بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية).. إذا فعلتم ذلك، ستُخلّدون في كتب التاريخ كقائد عظيم».