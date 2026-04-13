الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المتطرف سموتريتش يدعو للعدوان عن إيران وإنهاء قدراتها النووية

محمد على

رغم الخسائر التي مني بها كيان الاحتلال الإسرائيلي الفادحة في عمليات العدوان على إيران بمشاركة أمريكية كاملة والرد الإيراني واللبناني القوي الذي كلف الاحتلال عشرات المليارات من الدولارات، إلا أن وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسئليل سموتريتش مازال يدعو لاستمرار الحرب والعدوان على إيران.

قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن العدوان عن إيران :" هذه الحرب يجب أن تستمر حتى يمكن أن تنتهي بالقضاء نهائيًا على القدرات النووية الإيرانية".

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية انه بلغ عدد المصابين في الكيان نتيجة الحرب رقمًا كبيرًا بلغ 7693 مصابا إسرائيليا منذ بداية الحرب بينهم 104 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

احتلال الضفة الغربية إلى الأبد وإنهاء إقامة دولة فلسطينية
 

وأمس قال  بتسلئيل سموتريتش، إنه لا بد من فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى الأبد.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، أكد سموتريتش أنه لا يمكن القبول بإقامة دولة فلسطينية، وأنه يجب مواجهة السلطة الفلسطينية وضربُها مثل حركة حماس.

وأضاف سموتريتش «لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت الصعوبات»، مشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية يمثل خطرا وجوديا بالنسبة لإسرائيل.

ودعا الوزير اليميني المتطرف بضرورة فرض السيادة على الضفة الغربية «إلى الأبد»، زاعما أن فرض السيادة على الضفة هي «الخطوة الواقعية لمواجهة التحديات الدولية».

الإدارة الأمريكية «توافق على منع  قرار إقامة دولة فلسطينية»

ووفقا لتصريحاته، أكد سموتريتش أن الإدارة الأمريكية «توافق على منع  قرار إقامة دولة فلسطينية».

وزعم قائلا «الضفة الغربية هي أرضنا وليست أرضا متنازعا عليها.. وهناك حق توراتي وتاريخي بعدم إقامة دولة عربية في هذه الأراضي»، مؤكدا: «يجب أن نمنع إقامة دولة فلسطينية عربية إلى جانبنا في الحاضر أو المستقبل».

وهاجم سموتريتش السلطة الفلسطينية، قائلا «سنقوم بمواجهة السلطة وضربها كما ضربنا حماس».

ولفت إلى قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة، والذي أيده 71 عضوا مقابل 5 أعضاء معارضين، مطالبا بفرض السيادة على 82% من الضفة الغربية.

ووجه سموتريتش رسالة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلا «اجتمعوا واتخذوا قرارًا تاريخيًا بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية).. إذا فعلتم ذلك، ستُخلّدون في كتب التاريخ كقائد عظيم».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أرشيفية

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

ترشيحاتنا

نشوي مصطفي

نشوى مصطفى توجه نصائح مهمة للفتيات لاختيار زوج مناسب

برشامة

إيرادات السينما أمس l برشامة يحصد 6 ملايين جنيه .. وإشعار بالموت يجمع 37 ألفا

نيللي كريم

بعد واقعة فتاة إسكندرية..نيللى كريم تعيد مشهد «فاتن أمل حربي»

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

بعد الضجة التي أثارتها.. نيسان تؤجل طرح نيسمو الجديدة

نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد