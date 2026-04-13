الخارجية الصينية بشأن سيطرة ترامب على ملاحة هرمز: على الجميع الالتزام بالهدوء

أدلت وزارة الخارجية الصينية ببيان حول مضيق هرمز في وقت أكد فيه مقر خاتم الأنبياء سيطرة إيران على المضيق وحركة المرور منه.

قالت الوزارة الصينية بشأن سيطرة ترامب على الملاحة بمضيق هرمز: على جميع الأطراف الالتزام بالهدوء وضبط النفس.



أضافت الخارجية الصينية: ينبغي وقف إطلاق النار والأعمال العدائية من أجل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

تابعت الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع الأطراف كافة من أجل ضمان استمرار إمدادات الطاقة دون عراقيل لأن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وسلامته يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.



أردفت الخارجية الصينية: نأمل أن تلتزم واشنطن وطهران بترتيبات وقف إطلاق النار وبذل الجهود السياسية لتفادي الصراع.