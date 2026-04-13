الاحتلال يقرر إنشاء 15معسكرا بالقرى اللبنانية

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ذلك تقرر بعد زيارة نتنياهو للقيادة الشمالية وجاء قرار إنشاء 15 معسكرا بالخط الأول من القرى اللبنانية.





أضافت : الجيش تلقى أوامر بتحقيق أكبر قدر من الأهداف بلبنان إذا اضطر لوقف العمليات قبل انطلاق مفاوضات واشنطن.

وكشفت القناة 12 الصهيونية أن الجيش الإسرائيلي يركز عملياته حاليا على احتلال بنت جبيل جنوبي لبنان وقد تستمر العملية لأسبوع.



وذكرت القناة 12: حزب الله أطلق أكثر من 400 صاروخ و40 مسيرة منذ وقف إطلاق النار مع إيران فيما قالت وزارة الصحة بالاحتلال الإسرائيلي بسقوط 7693 مصابا إسرائيليا منذ بداية الحرب بينهم 104 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.



