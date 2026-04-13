استشهاد 13 شخصا وإصابة 16 في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 13 شخصا وجرح 16 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتها بلدتي تفاحتا ومعروب في جنوب لبنان.





وأفادت قناة روسيا اليوم أن الغارة على تفاحتا أسفرت عن 9 قتلى و13 جريحا، فيما أوقعت الغارة على معروب 4 قتلى و3 جرحى.





وتزامنت هذه الغارات مع اشتباكات من المسافة صفر بين عناصر "حزب الله" وجيش الإحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح في بلدات بنت جبيل والخيام وشمع وصراف.





من جهته، أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة كريات شمونة ومستوطنة دوفيف بصلية صاروخية لكل منهما، في تصعيد متبادل على الجبهة الجنوبية.





وشنت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان، استهدفت مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وشوكين، إضافة إلى بلدة القليلة، وبلدة بيوت السياد في قضاء صور، وبلدة مجدلزون.