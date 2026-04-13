11.5 مليار دولار.. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة في الحرب ضد إيران

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن تقديرات أولية صادمة لتكلفة العملية العسكرية "زئير الأسد" ضد إيران، حيث بلغت النفقات نحو 35 مليار شيكل، أي ما يعادل 11.5 مليار دولار، في واحدة من أعلى الكلف العسكرية التي تتحملها تل أبيب في مواجهة مباشرة.

وأوضحت الوزارة أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية، والبالغ 22 مليار شيكل، خصص لقطاع الدفاع، بينما تم توجيه مليارات أخرى لدعم الجبهة الداخلية والتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، التي استمرت نحو 40 يومًا ضمن حملة إسرائيلية أميركية مشتركة.

وأكدت أن هذه النفقات أدرجت بالفعل ضمن ميزانية عام 2026، محذّرة في الوقت ذاته من آثار اقتصادية أعمق قد تظهر خلال الفترة المقبلة، تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، خصصت الحكومة نحو 12 مليار شيكل لخطط التعويضات، شملت تغطية أضرار الصواريخ، ودعم الشركات المتضررة، وتعويض العاملين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل. كما رُصد مليار شيكل إضافي لتغطية النفقات المدنية الطارئة، بما في ذلك دعم المستشفيات وخدمات الطوارئ والرعاية الاجتماعية.

من جانبه، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإدارة الاقتصادية "المنضبطة" لعبت دورًا حاسمًا في تحقيق ما وصفه بـ"النجاح العملياتي"، مشيدًا بدور كوادر وزارته كشركاء في إدارة تداعيات الحرب.