الاحتلال يزعم تطويق بنت جبيل وشن هجوم عليها بالكوماندوز.. وحزب الله يضرب بالمسيرات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استكمل تطويق مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان وأن قواته بدأت شن هجوم عليها.

أضاف الجيش الإسرائيلي بأن قوات من المظليين والكوماندوز ولواء جفعاتي توسع عملياتها لتعزيز خط الدفاع الأمامي جنوبي لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن القيادة الشمالية للجيش قررت أمس إنشاء 15 معسكرا دائما في الخط الأول من القرى اللبنانية وأن ذلك تقرر بعد زيارة نتنياهو للقيادة الشمالية حيث تلقى الجيش المحتل أوامر بتحقيق أكبر قدر من الأهداف بلبنان إذا اضطر لوقف العمليات قبل انطلاق مفاوضات واشنطن.

ويركز الجيش الإسرائيلي عملياته حاليا على احتلال بنت جبيل جنوبي لبنان وقد تستمر العملية لأسبوع.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بانطلاق صفارات إنذار في 9 مواقع بالجليل عقب إطلاق صواريخ وتسلل مسيرة من لبنان.

وقال حزب الله : استهدفنا تجمعا للعدو الإسرائيلي في مستوطنة مسغاف عام بدفعة صاروخية وسرب من المسيرات، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى.