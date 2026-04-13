لأول مرة في تاريخ أستراليا.. تعيين امرأة رئيسا للأركان

أعلنت الحكومة الأسترالية تعيين سوزان كويل رئيسة للأركان، للمرة الأولى في تاريخ الجيش الأسترالي الممتد لـ125 عاما.



وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في بيان: "ابتداءً من يوليو، سنشهد أول رئيسة أركان في تاريخ الجيش الأسترالي".

ووصف وزير الدفاع، ريتشارد مارلز، تعيين الفريق كويل بأنه "لحظة تاريخية فارقة".

ويأتي هذا التعيين في إطار جهود القوات المسلحة الأسترالية لزيادة عدد النساء في صفوف الضباط، وذلك بعد موجة من الاتهامات التي تعرض لها الجيش سابقًا بشأن المضايقات المنهجية والتمييز.



وتشغل كويل حاليًا منصب رئيسة القدرات المشتركة، وستخلف سيمون ستيوارت في منصب رئيسة الأركان في يوليو.