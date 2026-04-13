مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون ، اليوم الاثنين ، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين أدوا صباح اليوم، ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" قبالة مسجد قبة الصخرة، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة من قوات الاحتلال.

وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة طواقم بلدية الاحتلال بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال وطواقم بلديتها اقتحمت حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.