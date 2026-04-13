جيش الإحتلال يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته تمكنت من تدمير مسار تحت أرضي لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، كان يستخدمه عناصر الحزب للتجهيز للعمليات ضد القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان له إن تدمير المسار تم بعد إجراء عمليات تمشيط داخله، مؤكدا أنه سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل.

و تواصل قوات اللواء 7 نشاطها في جنوب لبنان حيث وفي إطار النشاط في المنطقة قامت بالتعاون مع وحدة يهلوم الهندسية بتدمير مسار تحت أرضي كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله للتجهّز لعمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع. وقد تم تدمير هذا المسار بعد إجراء عمليات تمشيط داخله.

