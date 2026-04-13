استعدادا لموسم الحج.. السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

أكد الأمن العام السعودي ، على بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارا من اليوم الاثنين 13 أبريل، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول للعاصمة المقدسة.

وشدد الأمن العام على أنه سيجري تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام 1447هـ، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج.

ونوه بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يجري إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد" و"بوابة مقيم"، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).