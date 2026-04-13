غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي
سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر| صور
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
أخبار العالم

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

محمود عبد القادر

في مشهد يعكس تناقض اللحظة السياسية العالمية، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط أجواء احتفالية صاخبة في مدينة ميامي، بينما كانت واحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية تتصاعد على وقع فشل المفاوضات مع إيران واحتدام التوتر في مضيق هرمز.

دخل ترامب إلى صالة “كاسيا سنتر” على وقع الهتافات والتصفيق، برفقة وزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس منظمة الفنون القتالية دانا وايت، وابنته تيفاني، حيث بدا مندمجا في أجواء النزالات، وتبادل التحيات مع شخصيات بارزة مثل جو روغن.

لكن خلف هذا المشهد الاحتفالي، كانت الدبلوماسية الأميركية تتلقى ضربة موجعة. فقد أعلن نائب الرئيس جي دي فانس فشل المفاوضات مع إيران بعد أكثر من 21 ساعة من المحادثات المكثفة في إسلام آباد، مؤكدًا عودة الوفد الأمريكي دون أي اختراق، في ظل رفض طهران للشروط المطروحة.

هرمز على صفيح ساخن

بالتزامن مع هذا الفشل، تصاعدت حدة التهديدات حول مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. إيران حذرت بشكل مباشر من أن أي محاولة لفرض حصار على المضيق ستعتبر عملاً حربياً، متوعدة برد حاسم.

وأكدت طهران أن المضيق لا يزال مفتوحًا أمام الملاحة المدنية، لكنها شددت على أن اقتراب أي سفن عسكرية سيُعد استفزازًا خطيرًا وانتهاكًا لوقف إطلاق النار، في إشارة إلى استعدادها لتوسيع نطاق المواجهة.

في المقابل، كشفت تقارير أميركية عن توجه داخل إدارة ترامب لدراسة “خيار الحصار البحري” كوسيلة للضغط على إيران، عبر خنق صادراتها النفطية، مستندة إلى تجارب سابقة في دول أخرى.

تحركات عسكرية ومخاطر إقليمية

على الأرض، تتسارع التطورات العسكرية في أكثر من جبهة. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استباقية في جنوب لبنان استهدفت منصة صواريخ كانت جاهزة للإطلاق، إلى جانب عمليات في الضفة الغربية لتفكيك بنى تحتية عسكرية.

كما تزايد الحضور البحري الأمريكي في المنطقة، مع انتشار قطع عسكرية ثقيلة، ما يعزز المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة، خاصة مع تمسك إيران بمواقفها في الملف النووي ورفضها وقف التخصيب أو تقليص نفوذها الإقليمي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة ميامي المفاوضات مع إيران فشل المفاوضات مع إيران مضيق هرمز منظمة الفنون القتالية

