ترامب: بابا الفاتيكان يعتقد أن امتلاك إيران أسلحة نووية مقبول

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً على البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، الاثنين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يملكها.

كتب ترامب: "لا أريد بابا يرى أن امتلاك إيران للأسلحة النووية أمر مقبول، ولا أريد بابا يرى أن هجوم أمريكا على فنزويلا أمر فظيع".

وأضاف ترامب: "البابا ليو متساهل مع الجريمة، وسيئ في السياسة الخارجية".

وفي وقت سابق، تطرق ترامب إلى المفاوضات مع إيران. وقال للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند إنه لا يكترث إن عاد الإيرانيون إلى المفاوضات أم لا: "إذا لم يعودوا، فلا بأس بالنسبة لي".