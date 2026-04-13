الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
أسماء عبد الحفيظ

مع أجواء الاحتفال بشم النسيم، تمتلئ الموائد بالأكلات التقليدية التي يعشقها المصريون، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة، لكن وسط هذه الأجواء، يحذر الأطباء من خطأ شائع قد يحول يوم الفرح إلى أزمة صحية خطيرة، وهو تناول هذه الأطعمة دون التأكد من سلامتها أو الإفراط في كمياتها.

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل 

في هذا التقرير، نكشف لكِ أخطر الأخطاء التي قد ترتكبينها على مائدة شم النسيم، وكيف تتجنبينها لحماية نفسك وأسرتك من التسمم الغذائي.

ما هو الخطأ القاتل؟

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل 

الخطأ الذي يحذر منه الأطباء هو تناول الفسيخ أو الرنجة من مصادر غير موثوقة أو دون حفظهما بشكل صحيح، بالإضافة إلى الإفراط في تناولهما.

هذه العادات قد تؤدي إلى دخول الجسم في حالة تسمم خطيرة، خاصة مع الأطعمة المملحة التي تحتاج إلى شروط دقيقة في التحضير والتخزين.

لماذا يمثل الفسيخ خطرًا كبيرًا؟

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل 

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، لـ صدى البلد، أن الفسيخ من أكثر الأطعمة حساسية، لأنه قد يحتوي على بكتيريا تنتج سموماً خطيرة تؤثر على الجهاز العصبي.

وفي حال فساده أو تحضيره بطريقة غير صحية، قد يسبب:

  • ضعف العضلات
  • زغللة في العين
  • صعوبة في البلع
  • ضيق التنفس

وهي أعراض مرتبطة بحالات شديدة من التسمم الغذائي.

متى تتحول الحالة إلى كارثة فى شم النسيم؟

الخطورة تبدأ عندما يتم تجاهل الأعراض الأولية أو التأخر في العلاج. بعض حالات التسمم قد تتطور خلال ساعات قليلة فقط، وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

إذا شعرتِ بهذه الأعراض، توجهي فورًا إلى المستشفى:

  • قيء مستمر
  • تشنجات أو ضعف شديد
  • صعوبة في التنفس
  • عدم القدرة على التحكم في العضلات


أخطاء شائعة على مائدة شم النسيم

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل 
  • شراء الفسيخ من بائعين غير موثوقين
  • الاعتماد على الرائحة فقط لتحديد صلاحيته
  • تناوله بكميات كبيرة في وقت واحد
  • تقديمه للأطفال أو كبار السن دون حذر
  • إهمال تنظيف الخضروات المصاحبة مثل الخس والبصل الأخضر


نصائح الأطباء لشم نسيم آمن

  • شراء الأطعمة من أماكن موثوقة فقط
  • حفظ الفسيخ والرنجة في درجة حرارة مناسبة
  • تناول كميات معتدلة
  • شرب كميات كافية من المياه
  • التأكد من تنظيف الخضروات جيدًا قبل تناولها


من الأكثر عرضة للخطر؟

يحذر الأطباء هذه الفئات من تناول الفسيخ:

  • مرضى ارتفاع ضغط الدم
  • مرضى القلب
  • الحوامل
  • الأطفال
  • كبار السن
