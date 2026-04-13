سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

محمود عبد القادر

أقر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بهزيمته في الانتخابات البرلمانية، مهنئًا منافسه بيتر ماجيار، زعيم حزب "تيسا" المعارض، في تحول سياسي لافت بعد سنوات طويلة من حكمه.

وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة قياسية في تاريخ المجر ما بعد الشيوعية، حيث أدلى نحو 78% من الناخبين بأصواتهم، في مؤشر على الزخم الكبير الذي أحاط بالاستحقاق الانتخابي.

وكان أوربان، الذي حكم البلاد لنحو 16 عامًا، قد حظي بدعم واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبره نموذجًا للقيادة في أوروبا. وذهب مسؤولون في إدارته إلى الإشادة بتجربته السياسية، فيما كثّف ترامب دعمه خلال المرحلة الأخيرة من الحملة.

ولوّح ترامب بإمكانية تقديم دعم اقتصادي واسع للمجر، مؤكدًا عبر منصته "تروث سوشيال" استعداد إدارته لاستخدام “القوة الاقتصادية الكاملة” لتعزيز الاقتصاد المجري إذا طلب أوربان ذلك، وهو ما اعتُبر تدخلًا لافتًا في سياق الانتخابات.

في المقابل، حاول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التقليل من تلك المخاوف، مؤكدًا خلال زيارة إلى بودابست أن واشنطن لا تستخدم نفوذها الاقتصادي للتأثير على خيارات الناخبين، ومشددًا على احترام سيادة الشعب المجري، رغم توقعاته السابقة بفوز أوربان.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض عقب إعلان النتائج.

ارتياح أوروبي ورسائل سياسية واضحة

أوروبيًا، قوبلت هزيمة أوربان بترحيب واسع، خاصة في بروكسل، حيث رأى مسؤولون أن النتيجة قد تمهد لعودة المجر إلى نهج أكثر توافقًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “المجر اختارت أوروبا”، مؤكدة أن هذا التحول يعزز وحدة الاتحاد.

كما هنأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الفائز، معتبرة أن “مكانة المجر في قلب أوروبا”.

بدوره، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنتيجة، معتبرًا أنها تعكس تمسك الشعب المجري بالقيم الأوروبية، فيما دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى العمل من أجل أوروبا “قوية وموحدة”.

كما وصفت رئيسة وزراء إستونيا كريستين ميخال النتيجة بأنها “خيار تاريخي”، بينما اعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن الانتخابات تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ المجر.

وتأتي هذه التحولات بعد سنوات من التوتر بين أوربان والاتحاد الأوروبي، على خلفية مواقفه من قضايا الهجرة ودعمه المحدود لأوكرانيا، إضافة إلى استخدامه المتكرر لحق النقض داخل الاتحاد.

