إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك إعصار 4 بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والهندية ، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

بدأت الفعاليات بتنفيذ عدد من المحاضرات لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة بالتدريب ، بالإضافة إلى تنظيم معرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة.

كما يتضمن التدريب تنفيذ عددا من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة .