صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير

أكد صامويل أمادي مهاجم سموحة، سعادته بتسجيل هدف في شباك الأهلي، مشيرًا إلى أن الهدف كان رائعًا ويمثل له قيمة كبيرة.

وقال أمادي في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يُعد أكبر نادٍ في أفريقيا، والتسجيل في مرماه يُعد إنجازًا مهمًا لأي لاعب.

وأوضح أنه تعرض للإصابة خلال المباراة بعد التحام مع محمود حسن "تريزيجيه"، وهو ما تسبب في خروجه من اللقاء.

وأشار مهاجم سموحة إلى أن إصابته خفيفة، مؤكدًا جاهزيته للحاق بالمباراة المقبلة لفريقه.

واختتم أمادي تصريحاته بالتأكيد، أن إمام عاشور تدخل عليه بقوة، قائلًا: "ضرب رجلي"، وكان يجب احتساب ركلة جزاء.