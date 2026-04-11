صامويل أمادي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسموحة

حصل صامويل أمادي جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسموحة.

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على فريق سموحة بنتيجة 2-1، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 24 من انطلاق اللقاء برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية.

وسجل هدف سموحة اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف للنادي الأهلي في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء برأسية رائعة.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 44 ليحتل المركز الثالث بترتيب مجموعة حسم الدوري الممتاز، وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع والاخير.