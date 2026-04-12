قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
الأزهر للفتوى: الانتـ.حار من كبائر الذنوب في الإسلام
الرئيس السيسي يهنيء أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد
لقاء الحسم بدوري الأبطال.. طاقم تحكيم إيطالي لقمة ليفربول وباريس
عيد القيامة.. قداسة البابا يستقبل وزيري الري والتموين ومحافظ القاهرة
توك شو | استقرار الذهب والدولار والطقس.. نصائح للمواطنين قبل شم النسيم
محافظ الغربية يشارك أقباط المحلة وسمنود فرحة عيد القيامة ويوزع هدايا الرئيس
ترامب يتوعد بفرض حصار بحري على أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز
كوبا تستقبل 100 ألف برميل من النفط الروسي
إعلام إيراني ينشر تسجيلا.. تحذير مباشر لمدمرات أمريكية في مضيق هرمز
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
إحالة المتهم بالاعتداء على بنات شقيقه لمحاكمة جنائية عاجلة في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد واقعة سموحة.. استشاري نفسي يوضح العلامات المبكرة للانتحار وكيفية التدخل لإنقاذ الموقف

بعد واقعة سموحة.. استشاري نفسي يوضح العلامات المبكرة للانتحار وكيفية التدخل لإنقاذ الموقف
بعد واقعة سموحة.. استشاري نفسي يوضح العلامات المبكرة للانتحار وكيفية التدخل لإنقاذ الموقف
ياسمين القصاص

في واقعة مأساوية هزت الرأي العام بمحافظة الإسكندرية، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات حادث سقوط سيدة من أحد العقارات السكنية، في ظل ظروف غامضة تزامنت مع ظهورها في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتعاطف.

 وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسي: "توجد فئة من الأشخاص الذين يتعاملون بقسوة مع من يعانون نفسيا، فيوجهون لهم كلمات جارحة أو يسخرون من معاناتهم، وكأنهم يزيدون الألم ألما، وهذا السلوك غير الإنساني قد يفاقم مشاعر اليأس والبؤس لدى الشخص، ويدفعه أكثر نحو التفكير في الانتحار".

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن الشخص يمر بحالة نفسية خطيرة، منها:

 - إهمال النظافة الشخصية.

 - اضطراب نمط النوم أو ما يعرف بـ "اختلال الساعة البيولوجية".

 - إلى جانب العزلة الاجتماعية وتجنب المشاركة في الأنشطة المعتادة.

وأشار هندي: "قد تظهر مؤشرات واضحة من خلال ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائله لأفراد عائلته، مثل: العبارات التي توحي بالوداع أو اليأس، كقوله على سبيل المثال: "بكرة ترتاحوا مني خالص".. وهذه الإشارات تتطلب انتباها فوريا وتدخلا سريعا لتقديم الدعم والمساعدة".

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إجراء تحريات مكثفة لكشف تفاصيل واقعة إقدام سيدة تدعى بسنت سليمان على إلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر، وذلك أثناء بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في محاولة للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء الحادث. 

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مديرية الأمن إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بشأن قيام سيدة بإلقاء نفسها من أحد العقارات الكائنة بمنطقة سموحة، التابعة لدائرة قسم شرطة سيد جابر. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، حيث تبين وجود سيدة سقطت على الأرض بمحيط العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

والجدير بالذكر، أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للسيدة خلال البث المباشر الذي سبق الحادث، وأيضا بعض الكلمات الأخيرة فى البث، من بينها: "خدوا بالكم من الأولاد" وحسبى الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمنى ثم ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر.

انتحار الانتحار سموحة الإسكندرية انتحار فتاة الأسكندرية بسنت سليمان البلوجر بسنت سليمان الطابق الثالث عشر البلوجر بسنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ترشيحاتنا

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

فيديو

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

