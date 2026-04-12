بعد واقعة سموحة.. استشاري نفسي يوضح العلامات المبكرة للانتحار وكيفية التدخل لإنقاذ الموقف

في واقعة مأساوية هزت الرأي العام بمحافظة الإسكندرية، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات حادث سقوط سيدة من أحد العقارات السكنية، في ظل ظروف غامضة تزامنت مع ظهورها في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتعاطف.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسي: "توجد فئة من الأشخاص الذين يتعاملون بقسوة مع من يعانون نفسيا، فيوجهون لهم كلمات جارحة أو يسخرون من معاناتهم، وكأنهم يزيدون الألم ألما، وهذا السلوك غير الإنساني قد يفاقم مشاعر اليأس والبؤس لدى الشخص، ويدفعه أكثر نحو التفكير في الانتحار".

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن الشخص يمر بحالة نفسية خطيرة، منها:

- إهمال النظافة الشخصية.

- اضطراب نمط النوم أو ما يعرف بـ "اختلال الساعة البيولوجية".

- إلى جانب العزلة الاجتماعية وتجنب المشاركة في الأنشطة المعتادة.

وأشار هندي: "قد تظهر مؤشرات واضحة من خلال ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائله لأفراد عائلته، مثل: العبارات التي توحي بالوداع أو اليأس، كقوله على سبيل المثال: "بكرة ترتاحوا مني خالص".. وهذه الإشارات تتطلب انتباها فوريا وتدخلا سريعا لتقديم الدعم والمساعدة".

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إجراء تحريات مكثفة لكشف تفاصيل واقعة إقدام سيدة تدعى بسنت سليمان على إلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر، وذلك أثناء بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في محاولة للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مديرية الأمن إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بشأن قيام سيدة بإلقاء نفسها من أحد العقارات الكائنة بمنطقة سموحة، التابعة لدائرة قسم شرطة سيد جابر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، حيث تبين وجود سيدة سقطت على الأرض بمحيط العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

والجدير بالذكر، أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للسيدة خلال البث المباشر الذي سبق الحادث، وأيضا بعض الكلمات الأخيرة فى البث، من بينها: "خدوا بالكم من الأولاد" وحسبى الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمنى ثم ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر.