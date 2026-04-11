راحوا الفرح رجعوا جثث| شاهد عن وفاة شقيقي المنوفية: الحادث خطفهما وكسر قلب قرية كاملة

في حادث مأساوي خيم الحزن على محافظة المنوفية بعد مصرع شقيقين، إثر انقلاب سيارة على طريق شبرا - بنها الحر، أثناء عودتهما من حفل زفاف.

وتحولت فرحة لم تكتمل إلى مأتم، بعدما لفظ الشقيقان أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصاباتهما، في واقعة مؤلمة هزت أهالي قريتهما وأثارت حالة واسعة من الحزن والأسى.

جمعة إبراهيم: “فاجعة تهز القرية.. شقيقان في عمر الزهور يعودان جثتين بعد فرح”

قال جمعة إبراهيم، أحد جيران الشقيقين المتوفيين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن القرية استيقظت فجر اليوم على صدمة كبيرة بعد وفاة الشقيقين ياسين (16 عامًا) وشقيقه مسعد (15 عامًا)، إثر حادث مأساوي أثناء عودتهما من حفل زفاف بالقاهرة.

وأوضح أن الضحيتين كانا من الطلاب المتفوقين ويتمتعان بحسن الخلق، مشيرًا إلى أنهما كانا يساعدان أسرتهما ويسعيان لكسب الرزق رغم صغر سنهما، ما زاد من حالة الحزن بين الأهالي.

وأضاف أن الحادث لم يسفر فقط عن وفاتهما، بل أسفر أيضًا عن وفاة خالتهما، بينما ترقد والدتهما في حالة حرجة داخل المستشفى، إلى جانب إصابة عدد من أفراد الأسرة.

وأكد جمعة إبراهيم أن تفاصيل الحادث لا تزال غير واضحة بالكامل، إلا أن المؤكد أنه وقع خلال عودتهم من القاهرة، واصفًا ما حدث بأنه “كارثة إنسانية بكل المقاييس” أصابت أسرة كاملة.

وأشار إلى أن أهالي القرية يعيشون حالة من الحزن الشديد، حيث تجمعوا في انتظار وصول الجثمانين وقاموا بتشيعهما صباحاً، بينما حضر زملاؤهما من المدرسة مباشرة من الدروس وشاركوا في الجنازة، في مشهد مؤثر يعكس حجم الفاجعة.

واختتم حديثه بالدعاء للضحايا بالرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن القرية لن تنسى أخلاق الشقيقين وسيرتهما الطيبة.