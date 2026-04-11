قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحقق وفرا قياسيا.. 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع
بعد قرار الحكومة بمد المهلة .. إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية
واشنطن ترفض التوسع.. تصريحات سموتريتش حول حدود إسرائيل تثير ردا أمريكيا حاسما
لحظات مبهجة من قداس القيامة.. أجواء إيمانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الآثار: خطة شاملة لتطوير معابد الأقصر.. توسعات وخدمات جديدة لاستيعاب الزائرين
عمرو أديب يهاجم دعوات عدم إزعاج إسرائيل: لا أحد أقوى من إرادة الشعوب
ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026
باحث: الرجم للزاني ليس من الشريعة الإسلامية
إلهام شاهين: أنحاز لقوة الدور لا لحجمه.. ولا يشغلني العمر أو المظهر في اختياراتي الفنية
مش بس اللاعبين | تصريحات مثيرة لـ مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة بالدوري
أول تعليق من سلوت بعد تسجيل صلاح لهدف أمام فولهام بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

راحوا الفرح رجعوا جثث| شاهد عن وفاة شقيقي المنوفية: الحادث خطفهما وكسر قلب قرية كاملة

رنا أشرف

في حادث مأساوي خيم الحزن على محافظة المنوفية بعد مصرع شقيقين، إثر انقلاب سيارة على طريق شبرا - بنها الحر، أثناء عودتهما من حفل زفاف. 

وتحولت فرحة لم تكتمل إلى مأتم، بعدما لفظ الشقيقان أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصاباتهما، في واقعة مؤلمة هزت أهالي قريتهما وأثارت حالة واسعة من الحزن والأسى.

جمعة إبراهيم: “فاجعة تهز القرية.. شقيقان في عمر الزهور يعودان جثتين بعد فرح”

قال جمعة إبراهيم، أحد جيران الشقيقين المتوفيين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن القرية استيقظت فجر اليوم على صدمة كبيرة بعد وفاة الشقيقين ياسين (16 عامًا) وشقيقه مسعد (15 عامًا)، إثر حادث مأساوي أثناء عودتهما من حفل زفاف بالقاهرة.

وأوضح أن الضحيتين كانا من الطلاب المتفوقين ويتمتعان بحسن الخلق، مشيرًا إلى أنهما كانا يساعدان أسرتهما ويسعيان لكسب الرزق رغم صغر سنهما، ما زاد من حالة الحزن بين الأهالي.

وأضاف أن الحادث لم يسفر فقط عن وفاتهما، بل أسفر أيضًا عن وفاة خالتهما، بينما ترقد والدتهما في حالة حرجة داخل المستشفى، إلى جانب إصابة عدد من أفراد الأسرة.

وأكد جمعة إبراهيم أن تفاصيل الحادث لا تزال غير واضحة بالكامل، إلا أن المؤكد أنه وقع خلال عودتهم من القاهرة، واصفًا ما حدث بأنه “كارثة إنسانية بكل المقاييس” أصابت أسرة كاملة.

وأشار إلى أن أهالي القرية يعيشون حالة من الحزن الشديد، حيث تجمعوا في انتظار وصول الجثمانين وقاموا بتشيعهما صباحاً، بينما حضر زملاؤهما من المدرسة مباشرة من الدروس وشاركوا في الجنازة، في مشهد مؤثر يعكس حجم الفاجعة.

واختتم حديثه بالدعاء للضحايا بالرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن القرية لن تنسى أخلاق الشقيقين وسيرتهما الطيبة.

وفاة شقيقين حادث لأسرة في المنوفية حوادث الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

