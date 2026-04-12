بالصور

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

أسماء عبد الحفيظ

في واقعة هزّت الرأي العام وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية نهاية مأساوية لسيدة تُدعى بسنت سليمان، بعدما أنهت حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر، خلال بث مباشر تابع تفاصيله مئات المشاهدين في لحظات صادمة ومؤلمة.

لكن، وبين الدموع والصدمة، لم تكن المأساة وحدها هي ما شغل الناس، بل ظهر لغز جديد أكثر إثارة:


أعرف من أنهى البث المباشر في اللحظة الأخيرة؟ وهل كانت بسنت وحدها بالفعل؟

تفاصيل اللحظات الأخيرة.. بث مباشر يتحول إلى مأساة

قبل وقوع الحادث بدقائق، ظهرت بسنت في حالة نفسية منهارة، تتحدث بصوت مكسور عن معاناتها الطويلة مع الضغوط الحياتية، سواء المادية أو الأسرية، كاشفة عن شعور عميق بالوحدة وانعدام الدعم.

وخلال البث، وجهت كلمات مؤثرة هزّت قلوب المتابعين، قالت فيها:
خلوا بالكم من بناتي... كأني خلفتهم لوحدي،لتكشف حجم المسؤولية التي كانت تتحملها دون سند.

ولم تتوقف عند ذلك، بل واصلت حديثها بنبرة يملؤها الألم:
اتمنيت حاجات كتير ومخدتهاش... اتكسرت فرحتي واتسرق شبابي... لا ارتاحت في حب ولا في جواز ولا مع أهلي ولا في أصحاب... في ناس استغلت وجعي.

كانت تلك الكلمات بمثابة صرخة استغاثة أخيرة، سبقت لحظات صادمة أنهت حياتها أمام أعين المتابعين.

هل كانت الواقعة حقيقية؟

في البداية، اعتقد البعض أن ما يحدث مجرد تمثيل أو محاولة لجذب الانتباه، خاصة مع انتشار البث المباشر على نطاق واسع، لكن سرعان ما أكدت مصادر خاصة لـ صدى البلد، بأن الواقعة حقيقية بالكامل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الجثمان أسفل العقار مصابًا بإصابات بالغة نتيجة السقوط من ارتفاع شاهق، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

لغز اللحظة الأخيرة ماذا حدث لهاتف بسنت؟

أكثر ما أثار الجدل لم يكن فقط مشهد السقوط، بل ما حدث قبلها بثوانٍ:
انقطاع البث المباشر بشكل مفاجئ، تزامن – بحسب روايات متداولة – مع رنّة هاتف.

هذا التفصيل البسيط فجّر موجة من التساؤلات:

  • هل كانت هناك مكالمة أنهت اللايف تلقائيًا؟
  • أم أن هناك شخصًا كان موجودًا وأغلق الهاتف؟
  • ولماذا انتهى البث في هذا التوقيت تحديدًا؟


التفسير العلمي.. هل الهاتف هو الجاني؟

فى إطار هذا كشف مهندس الإتصالات محمد هريدي من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن ما حدث قد يكون تفسيره أبسط مما يتخيله البعض.

فالهواتف الذكية، خاصة في بعض الحالات، تعطي أولوية قصوى للمكالمات الهاتفية، وعند ورود اتصال، قد يتم إيقاف الإنترنت أو تعليق التطبيقات التي تعتمد على البث المباشر، ما يؤدي إلى إنهاء اللايف بشكل تلقائي.

ويزداد هذا الاحتمال في حالات:

  • ضعف شبكة الإنترنت
  • عدم تفعيل خاصية استخدام البيانات والمكالمات معًا
  • أو إعدادات الهاتف التي تغلق التطبيقات أثناء المكالمات

وبالتالي، فإن انقطاع البث في تلك اللحظة قد يكون أمرًا تقنيًا بحتًا، وليس بالضرورة دليلًا على تدخل طرف آخر.

هل هناك شبهة جنائية؟

حتى الآن، لا توجد أي معلومات رسمية تؤكد وجود شبهة جنائية أو تدخل شخص آخر في الواقعة، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظل في إطار التحليلات والتكهنات غير المؤكدة.

التحقيقات لا تزال جارية، وتشمل فحص الهاتف وسجل المكالمات، بالإضافة إلى مراجعة تفاصيل البث المباشر، للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ترشيحاتنا

قافله طبيه

الدقهلية: تقديم 3316 خدمة لـ 1069 مواطن في قافلة طبية مجانية ببلقاس

رئيس جامعة بنها

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

رانيا معتز مساعدا لشئون خدمة المجتمع

تجديد تعيين رانيا معتز أمينا مساعدا لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها

بالصور

القلاع الفموى ..الأعراض و الوقاية

القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية
القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية
القلاع الفموى ..الاعراض و الوقاية

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد