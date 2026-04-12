الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد بدران

كشفت نجلاء عياد، صديقة الشابة بسنت سليمان، التى أنهت حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الـ13، وذلك خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت صديقتها في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الراحلة كانت تمر بحالة نفسية صعبة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها كانت تعاني من ضغوط كبيرة ومشكلات أسرية مُتعلقة بطليقها.

وتابعت صديقة بسنت إن الراحلة كانت أمًا لطفلتين صغيرتين في المرحلة الابتدائية، وكانت تحاول العمل في أكثر من مجال، من بينها عروض الأزياء والعمل في شركة سياحة، رغم ما كانت تمر به من أزمات وضغوط متواصلة.

وأضافت أنها كانت تتواصل معها بشكل مستمر، وكانت تنصحها بعدم إظهار ضعفها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الظهور في حالات انكسار، إلا أن الراحلة كانت ترى أن البث المباشر وسيلة لتفريغ ما بداخلها، وكانت تقوم بحذف الفيديوهات بعد نشرها.

وأشارت إلى أن الراحلة مرت بفترة اختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعود مجددًا، لافتة إلى أن بعض التعليقات السلبية والهجوم الذي كانت تتعرض له بسبب ملابسها أو محتواها زاد من حالتها النفسية، إلى جانب التشكيك المستمر فيما كانت تتعرض له.

وأكدت صديقتها أن بسنت كانت شخصية مرحة ومحبّة للحياة، ولم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، مشيرة إلى أن حبها لطفلتيها كان كبيرًا وكانت تسعى لتأمين مستقبلهما وتعليمهما.

وتابعت أنها تلقت صدمة كبيرة بعد مشاهدة الفيديو، وحاولت التواصل مع الجهات المختصة، لكن كانت قوات النجدة بالفعل وصلت لموقع البلاغ، وتم لاحقًا التأكد من وفاتها ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأضافت أن البث الأخير الذي تم تداوله كان يحتوي على أصوات ونغمة هاتف غريبة في نهايته، ما أثار تساؤلات عديدة حول ملابسات الواقعة.

يذكر أن منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية شهدت حادثاً مأساوياً، حيث أقدمت سيدة تُدعى بسنت سليمان على  انهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الـ13، وذلك خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل الواقعة بدقائق، تحدثت بسنت خلال البث عن معاناتها من الاكتئاب وضغوط مادية وأسرية، وأشارت إلى مخاوفها على بناتها قائلة: "خلوا بالكم من بناتي... كأني خلفتهم لوحدي".

واختتمت حديثها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن شعورها بالوحدة وغياب السند، قائلة: "اتمنيت حاجات كتير ومخدتهاش، اتكسرت فرحتي واتسرق شبابي من يوم ما جيت الدنيا دي حاسه إني داخلة خناقة، لا ارتاحت في حب ولا في جواز ولا مع أهلي ولا في أصحاب. ماليش نصيب في كل ده، في ناس استغلت وجعي، وأنا عمر ما كان إيماني ضعيف لكن ملقتش سند ليا".

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تابعها المئات في بث مباشر. ومع صدمة المشهد، تساءل عدد من المتابعين عمّا إذا كانت الواقعة حقيقية أم مجرد محاولة لجذب المشاهدات.

وأكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الواقعة حقيقية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة الفتاة أسفل العقار، وبها إصابات بالغة نتيجة السقوط. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة الدوافع التي أدت إليها.

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

ترشيحاتنا

زكاة المال

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟ أمين الفتوى يجيب

الوزير المفوض بسفارة أمريكا

بمشاركة 1.2 مليون طالب .. الوزير المفوض بسفارة أمريكا يشيد بمسابقة نحلة الأزهر.. شاهد

فضل سورة الملك

أفضل وقت لقراءة سورة الملك؟ وهل توجد سور تُقرأ في أوقات محددة؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد