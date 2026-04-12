خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

شهدت منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية حادثاً مأساوياً، حيث أقدمت سيدة تُدعى بسنت سليمان على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الـ13، وذلك خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل الواقعة بدقائق، تحدثت بسنت خلال البث عن معاناتها من الاكتئاب وضغوط مادية وأسرية، وأشارت إلى مخاوفها على بناتها قائلة: "خلوا بالكم من بناتي... كأني خلفتهم لوحدي".

واختتمت حديثها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن شعورها بالوحدة وغياب السند، قائلة: "اتمنيت حاجات كتير ومخدتهاش، اتكسرت فرحتي واتسرق شبابي من يوم ما جيت الدنيا دي حاسه إني داخلة خناقة، لا ارتاحت في حب ولا في جواز ولا مع أهلي ولا في أصحاب. ماليش نصيب في كل ده، في ناس استغلت وجعي، وأنا عمر ما كان إيماني ضعيف لكن ملقتش سند ليا".

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تابعها المئات في بث مباشر. ومع صدمة المشهد، تساءل عدد من المتابعين عمّا إذا كانت الواقعة حقيقية أم مجرد محاولة لجذب المشاهدات.

وأكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الواقعة حقيقية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة الفتاة أسفل العقار، وبها إصابات بالغة نتيجة السقوط. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة الدوافع التي أدت إليها.