قادم من القاهرة لأسوان.. إصابة 30 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي

أصيب 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق قنا سوهاج الصحراوي، بنطاق محافظة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب لأتوبيس ركاب، قادم من القاهرة إلى أسوان، نتج عنه عدد من الإصابات بين الركاب.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، وتبين أن الأتوبيس قادم من القاهرة ومتجها إلى أسوان.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

