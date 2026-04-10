إزالة 22 تعديا واسترداد 6290 مترا من أراضي الدولة والزراعة في قنا| صور

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ، منها 4 حالات على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة بمساحة 700 متر مربع، وحالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية دندرة بمساحة 40 مترًا مربعًا، وذلك بإشراف القيادات التنفيذية المعنية.

وأوضح أنور، أن هناك تعليمات واضحة بضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات دون تهاون، والتعامل الحاسم مع أي محاولة تعدٍ جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنجازه بمركز قنا يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في فرض سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.





وفي مركز ومدينة نجع حمادي، تمكنت الحملات التنفيذية بقيادة حسين الزمقان رئيس المركز، من تنفيذ حملات إزالة موسعة أسفرت عن إزالة 13 حالة بناء مخالف بقرية الغربي بهجورة، على مساحة إجمالية بلغت 5025 مترًا مربعًا، تنوعت بين تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استرداد كامل المساحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشملت الحملات، إزالة فورية لحالات تعد أخرى بقرى الحلفاية والشعانية، تضمنت فك شدة خشبية لمباني مخالفة، والتحفظ على المعدات، وردم قواعد خرسانية، إلى جانب إزالة 3 حالات تعد إضافية على مساحة 525 مترًا مربعًا، بما يعكس حجم الإنجاز الكبير في التصدي للبناء العشوائي ومنع المخالفات في مهدها.



