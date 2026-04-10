الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إزالة 22 تعديا واسترداد 6290 مترا من أراضي الدولة والزراعة في قنا| صور

حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ، منها 4 حالات على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة بمساحة 700 متر مربع، وحالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية دندرة بمساحة 40 مترًا مربعًا، وذلك بإشراف القيادات التنفيذية المعنية. 

وأوضح أنور، أن هناك تعليمات واضحة بضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات دون تهاون، والتعامل الحاسم مع أي محاولة تعدٍ جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنجازه بمركز قنا يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في فرض سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة. 



وفي مركز ومدينة نجع حمادي، تمكنت الحملات التنفيذية بقيادة حسين الزمقان رئيس المركز، من تنفيذ حملات إزالة موسعة أسفرت عن إزالة 13 حالة بناء مخالف بقرية الغربي بهجورة، على مساحة إجمالية بلغت 5025 مترًا مربعًا، تنوعت بين تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استرداد كامل المساحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وشملت الحملات، إزالة فورية لحالات تعد أخرى بقرى الحلفاية والشعانية، تضمنت فك شدة خشبية لمباني مخالفة، والتحفظ على المعدات، وردم قواعد خرسانية، إلى جانب إزالة 3 حالات تعد إضافية على مساحة 525 مترًا مربعًا، بما يعكس حجم الإنجاز الكبير في التصدي للبناء العشوائي ومنع المخالفات في مهدها.


قنا أملاك الدولة الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية حماية الممتلكات العامة نجع حمادي أخبار قنا

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

سامح سند

رمضان 2027.. سامح سند يكشف التفاصيل المبدئية لمسلسل الحلم l خاص

على عبد الخالق

عرض أغنية على الممر في تكريم المخرج علي عبد الخالق

مهرجان العربي في برلين

تفاصيل برنامج مهرجان الفيلم العربي بـ برلين في دورته السابعة عشرة

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 34 نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد