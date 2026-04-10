تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي فى قنا.. صور

نجحت مديرية الصحة بقنا، في تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي، في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وإشراف، الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات.



وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الوحدة تم تشغيلها بسعة 6 أسرة عناية مركزة للأطفال، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للحالات الحرجة من الأطفال داخل المركز والمناطق المحيطة، وتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن تشغيل عناية الأطفال يعد من الخدمات الطبية الحيوية التي تلبي إحتياجات المواطنين، وتدعم تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بمختلف المنشآت الطبية.

وأشار الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى أبوتشت المركزى، إلى أنه تم دعم قسم عناية الأطفال بالفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض المدربين.

وتابع مدير مستشفى أبوتشت المركزى، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالات العناية المركزة للأطفال على مستوى من الكفاءة والجودة.



