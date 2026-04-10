فعاليات المؤتمر الرابع لمناظير النساء بمستشفى قنا العام

انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع لوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، وسط حضور علمي وطبي رفيع المستوى، وبمشاركة نخبة متميزة من أساتذة واستشاري النساء والتوليد من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، في خطوة تعكس حرص المنظومة الصحية بمحافظة قنا على مواكبة أحدث التطورات العلمية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير جراحات المناظير النسائية، باعتبارها من أحدث وأدق التقنيات الطبية التي تسهم في تقليل التدخل الجراحي، وتسريع معدلات التعافي، وتحسين نتائج العمليات للمرضى.

وناقش المؤتمر على مدار جلساته العلمية وورش العمل المصاحبة، أحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصص الدقيق، مع استعراض التجارب والخبرات العملية لكبار الأساتذة والاستشاريين.

كما ركزت فعاليات المؤتمر بشكل خاص على تدريب وتأهيل شباب الأطباء في تخصص النساء والتوليد، من خلال جلسات تدريبية عملية وورش عمل تفاعلية، هدفت إلى تعريفهم بأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في جراحات المناظير، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الجراحية وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء القادرين على تقديم خدمة طبية متطورة وآمنة.

وعُقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد حسن طايع، وبمشاركة الدكتور وافي عزاز، نائب رئيس المؤتمر، حيث أكدا خلال كلماتهما أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الطبية،، مشيرين إلى أن الاستثمار في تدريب الأطباء هو حجر الأساس في تطوير المنظومة الصحية.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 أستاذا واستشاريا من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، الذين أثروا النقاشات العلمية بخبراتهم الواسعة، وحرصوا على تقديم محتوى علمي وتدريبي متميز يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال مناظير النساء.

كما حضر فعاليات المؤتمر عدد من القيادات الطبيه البارزة، من بينهم الدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء ومدير مستشفى قنا العام، حيث أشادا بالمستوى التنظيمي والعلمي للمؤتمر، مؤكدين دعمهما الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تطوير مهارات الأطباء وتحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

وضم المؤتمر أيضًا رؤساء شرف، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور صفوت عبدالراضي، أستاذ طب جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور أحمد هاشم، أستاذ طب قنا، والدكتور محمود عبد الرحيم داود، استشاري النساء والتوليد بمستشفى قنا العام، الذين أكدوا أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الطبية والتعليمية للنهوض بالقطاع الصحي.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، شهدت الأجواء لحظات إنسانية مؤثرة، حيث تم تكريم اسم الشهيد الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى قنا العام، وكذلك اسم الشهيدة الدكتورة عبير قورة، تقديرًا لعطائهما وإخلاصهما في أداء رسالتهما الطبية، حيث وافتهما المنية أثناء التوجه لأداء عملهما، في مشهد يجسد أسمى معاني التضحية والإخلاص في مهنة الطب.

كما تضمن المؤتمر تكريم نموذج ملهم للإرادة والطموح، حيث تم الاحتفاء بأكبر خريج لكلية الطب في سن 45 عامًا بعد تخرجه من كلية التجارة وإعادته للثانوية العامة، ليؤكد أن السعي نحو تحقيق الأحلام لا يرتبط بعمر، وأن الإصرار قادر على صناعة قصص نجاح استثنائية.

واختتمت فعاليات المؤتمر بتوصيات أكدت على ضرورة الاستمرار في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في جراحات المناظير النسائية، إلى جانب دعم برامج تدريب الأطباء الشباب، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى بمحافظة قنا.



