محافظ قنا: استلام مشروع الكورنيش عقب استيفاء شروط منظومة مقاومة الحريق

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية موسعة لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، للوقوف على اللمسات النهائية وبحث معوقات التسليم والتشغيل.

وشدد على أنه لن يتم استلام وتشغيل المشروع من الشركة المنفذة إلا بعد تلافي كافة الملاحظات الفنية والإدارية التي أقرتها المحافظة، ضماناً لسلامة المواطنين وحفاظاً على المال العام.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية "منظومة مقاومة الحريق"، واعتمادها رسمياً كشرط أساسي للتسليم والتشغيل، لضمان أعلى مستويات التأمين للمواطنين، لكونها عاملاً مؤثراً في المشروع لضمان حماية المواطنين.

وأكد الببلاوي، ضرورة سرعة تنفيذ التصميم المعدل للمرسى لتأمين اللانشات والمراكب النيلية والمواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تلافي وتنفيذ بعض الملاحظات التي تم رصدها منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى عدم استلام المشروع بشكل نهائي، إلا بعد استكمال المرسى واستيفاء الملاحظات.

وأوضح الببلاوي، بعدم السماح بأي تهاون في حق المواطن القنائي وسلامته، مشددًا على إلزام الشركة المنفذة بوضع مخطط زمني مكثف لإنهاء كافة الأعمال خلال شهر واحد فقط، مع متابعة شخصية ودورية، ومراجعة كافة الأعمال وتلافي الملاحظات، ومعالجة أي عيوب فنية، ومراجعة تأمين البوابات الرئيسية والفرعية لضمان إحكام السيطرة ومنع التجاوزات، وسلامة المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد محافظ قنا، المرسى الخاص بالمراكب النيلية، والكافيتريا ومنطقة سيشن العرائس وممر الدراجات، وممشي أهل قنا، وكافة قطاعات المشروع.

جاءت الجولة، في إطار حرص محافظ قنا، على سرعة افتتاح الكورنيش رسميًا، أمام الجمهور عقب فترة تشغيل تجريبي، والتي أظهرت عدة ملاحظات، كان من الواجب تلافيها لسلامة التشغيل وتأمين المواطنين، ليكون متنفساً حضارياً، ومن ثم تسليمه للمستثمرين لإدارته وتشغيله بما يليق بالواجهة النيلية للمحافظة ومواطني محافظة قنا، فور التأكد من مطابقة المشروع للمواصفات القياسية المطلوبة.



رافق محافظ قنا خلال الجولة كل من: المهندس محمد عبدالحفيظ، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بقنا، والمهندس محمد عبدالباسط، ممثل الشركة المنفذة، وعدد من مهندسين مديرية الإسكان المشرفين علي المشروع.

