غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 4 شهداء وإصابة 3 آخرين، إثر غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة معروب جنوبي لبنان، في تصعيد جديد يشهده الجنوب.

وفي تطور موازٍ، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط مسعف وإصابة آخر، جراء استهداف سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني على طريق بيت ياحون في قضاء بنت جبيل.

من جهته، أكد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر، وفي خرق إضافي للأعراف والقانون الإنساني الدولي، فريقًا إسعافيًا للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون"، ما أدى إلى استشهاد أحد المسعفين وإصابة آخر بجروح.