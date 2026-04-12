خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

كشف الفنان خالد الصاوي خلال لقائه في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميتين إيمان عز الدين ومنى عبد الغني عبر شاشة قناة CBC، عن أبرز المحطات الفنية والصحية في مشواره، متحدثًا عن الأدوار التي شكلت نقطة تحول في مسيرته، إلى جانب أزماته الصحية والنفسية الأخيرة، وتعليقه على بعض الشائعات المتداولة حوله .



خالد الصاوى: تجسسد شخضية جمال عبد الناصر كانت نقطة تحول فنية في مشواري



أكد الفنان خالد الصاوي أن تجسيده لشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مثّل نقطة تحول حقيقية في مسيرته الفنية، موضحًا أنه كان السبب في تعرف الجمهور عليه بشكل واسع، بعدما انتقل من أدوار محدودة إلى حضور أكبر على الساحة الفنية.

وتحدث الفنان خالد الصاوي عن تجسيده عدد من الشخصيات التاريخية مثل أحمد فؤاد نجم، مصطفى أمين، الخديوي توفيق، والقائد الروماني أركاديوس، مؤكدًا أنه شعر بمسؤولية كبيرة عند تقديم شخصية عبد الناصر خاصة في ظل وجود أعمال سابقة بارزة جسدها الفنان الراحل أحمد زكي، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا خلال التحضير.

خالد الصاوى يكشف كواليس تجسيده لشخصية احمد فؤاد نجم

خالد الصاوى يتحدث عن تجسيده لشخصية “الفاجومي” وتجسيد شخصية أحمد فؤاد نجم، موضحًا أنه كان يتمنى فقدان وزن أكبر للاقتراب من ملامح الشخصية، لكن ضيق الوقت وظروف الإنتاج لم تسمح بذلك.



خالد الصاوى يتحدث عن دور إنعام محمد علي فى مشواره

وأشاد خالد الصاوي بالمخرجة إنعام محمد على مؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًا في توجيهه، حيث كانت تركز على تقديم الشخصية بشكل واقعي ومدروس بعيدًا عن المبالغة الشكلية، خاصة في الأعمال التاريخية.

خالد الصاوى يتحدث عن الأزمات الصحية والنفسية



وكشف الفنان عن الأزمات الصحية والنفسية التي مر بها ، مؤكدًا أن إيمانه ودعم الجمهور كانا السبب الرئيسى في تجاوزه تلك المرحلة ، مشيرًا إلى أنه شعر بأن الله أنقذه من بعض القرارات الصعبة التي اتخذها في فترات سابقة ، وأن محبة الجمهور كان لها أثر كبير في استعادة حالته الصحية والنفسية بشكل تدريجي.



وعن تفاصيل العلاج ، أوضح أنه خضع لتجارب علاجية شملت إجراءات مثل التكميم وبعض وسائل إنقاص الوزن، مؤكدًا أنه مر بمرحلة صحية صعبة قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيًا.



خالد الصاوى يكشف حقيقة وجود نسناس فى منزله

وحسم الفنان خالد الصاوى الجدل الذى حدث مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور نسناس داخل منزله، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعة وأن القصة ارتبطت بوجوده في الأقصر خلال مهرجان السينما الأفريقية، وزيارته لعدد من الأماكن الترفيهية مثل جزيرة الموز والتي تضم حيوانات مختلفة وهو ما تسبب في انتشار القصة بشكل ساخر وغير دقيق.