أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب مسلم أحدث أغانيه بعنوان “أيه يا حلوة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: «أي حاجة تيجي على بالك، شاورلي وأنا اجيبها لك، أي حاجة تيجي في خيالك، اتقالي هعملها لك، إيه يا حلوة إيه يا قطة، أنا ما ماتسبش أنا واد لقطة، إيه يا حلوة إيه يا قطة، تسرقي قلبي هجيب شرطة، أنا من كله هكفيكي، أنا هفضل أدلع فيكي، عمري ما حبيا قبليكي، ولا قبلك ولا بعديكي، أنا من كله هكفيكي، أنا هفضل ادلع فيكي، في حته تانية هوديكي، عايزه تشوفي اوريكي، إيه يا حلوة إيه يا قطة».

وكان طرح مسلم اغنيته بعنوان "لم ينجح أحد إلا أنا"، وهي الأغنية الرسمية لفيلم برشامة بطولة الفنان هشام ماجد والذى يعرض حاليا فى السينمات.

وأغنية “لم ينجح أحد إلا أنا” من كلمات حازم إكس، وألحان أردني، وتوزيع الموزع فلسطيني، ميكس هشام البنا، وماستر نادر حمدي وإنتاج محمد حامد.