تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي كبير يجمعه بالنجم العالمي فريش مونتانا، مساء اليوم في العين السخنة بمحافظة السويس، وسط ترقب جماهيري واسع.



شارك تامر حسني جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” خلال التحضيرات النهائية للحفل، الذي من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

في المقابل، يضفي فرينش مونتانا طابعًا عالميًا على الحفل، من خلال تقديم مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت انتشارًا دوليًا، ما يمنح الحضور تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الطابع العربي والغربي في ليلة واحدة.

الحفل سيحمل العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الفقرات الغنائية أو من خلال تجهيزات المسرح والإضاءة والتقنيات الحديثة، بما يواكب كبرى الحفلات العالمية، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات خاصة لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور.



وعلى جانب آخر، واصل تامر حسني تحقيق نجاحات رقمية لافتة، بعد تصدر حملته الإعلانية الأخيرة لصالح إحدى شركات الاتصالات الترند، محققة أرقام مشاهدة قياسية خلال موسم رمضان الماضي.



جاء هذا النجاح بالتزامن مع أغنية «من قلبي»، التي كتب كلماتها تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي، وقدّمها تامر حسني بأسلوب غنائي حمل حالة من الإحساس والتفاؤل، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك”، حيث تحولت إلى محتوى متداول بين الجمهور بشكل كبير.