تامر حسني يوحّد ثقافات العالم بالغناء المصري في حفل زفاف مميز.. صور

أعاد الفنان تامر حسني نشر أجواء أحد حفلات الزفاف التي أحياها مؤخرًا، من خلال مقطع فيديو شاركه مع متابعيه، حيث عكس الحفل مزيجًا لافتًا من الثقافات المختلفة في ليلة غلب عليها الطابع المصري.

وظهر تامر خلال الفيديو وهو يتفاعل بحماس مع الحضور، ونجح في إشراك عدد من الضيوف القادمين من الصين في غناء أغانيه باللغة العربية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والتفاعل.

وعلّق تامر على الفيديو قائلاً إن الحفل يُعد من أجمل حفلات الزفاف التي شارك فيها، موضحًا أن العروس تحمل الجنسيتين الإسبانية والإنجليزية، بينما ينتمي أصدقاؤها إلى دول مثل فرنسا وبنجلادش، في حين أن العريس مصري وأصدقاؤه من الصين وأمريكا.

وأضاف مازحًا أن عدد أقارب العريس المصريين كان محدودًا، لكنه تمكن رغم ذلك من جعل جميع الحضور يتحدثون ويغنون باللهجة المصرية، مشيرًا إلى أنه سبق وقدم تجارب مشابهة مع عدد من النجوم العالميين

ويستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العين السخنة يوم 12 أبريل المقبل، بمشاركة خاصة من النجم العالمي ذو الأصول المغربية فرينش مونتانا، في تعاون يعد الأهم من نوعه بينهما على المسرح المصري، ويعد الحفل بداية لحفلات موسم الصيف .

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجمان، حيث سيقدم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية، إلى جانب أحدث أعماله التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يضفي فرينش مونتانا طابعًا عالميًا على الحفل، من خلال تقديم مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت انتشارًا دوليًا، ما يمنح الحضور تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الطابع العربي والغربي في ليلة واحدة.

الحفل سيحمل العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الفقرات الغنائية أو من خلال تجهيزات المسرح والإضاءة والتقنيات الحديثة، بما يواكب كبرى الحفلات العالمية، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات خاصة لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور.