قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
تسلم 13 فدانا زراعية.. حصاد أعمال الإدارة العامة لأملاك الأوقاف خلال 3 أشهر
لو بتعاني من حالة نفسية.. كيفية التواصل مع الأزهر لتقديم الدعم والمشورة
بالقانون .. فئات لا تحصل على إجازة شم النسيم غدا
بعد إعلان الحكومة.. نواب يشيدون بتصريحات مدبولي حول توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات
معتز وائل يتوج بالميدالية الذهبية لكأس العالم الخماسي
أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يفوق التوقعات
"أخفف ولا اتقل؟".. نصائح الأرصاد قبل خروجات شم النسيم غدا
دونالد ترامب: سنغلق مضيق هرمز ووننتظر مساعدة بعض الدول
النقد الدولي: مصر حاضرة بقوة ضمن أكبر اقتصادات أفريقيا وإسرائيل خارج القائمة
لن يخطر فى بالك .. سبب ارتفاع استهلاك الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
معتز الخصوصي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية .

وشدد المجلس على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم المتوفاة، احترامًا لحرمة وفاتها، وتطبيقًا للأكواد المهنية الصادرة عنه، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.

وقرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار، وتكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيدة الإسكندرية حوادث الانتحار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

وزير التربية والتعليم

صورة أرشيفية

عداد الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

أرشيفية

الدولار

ترشيحاتنا

شريهان

عنبة

لجنة تحكيم مهرجان هوليوود للفيلم العربي

بالصور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

فيديو

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

د. عصام محمد عبد القادر

عبد السلام فاروق

خالد الشناوي

بلال قنديل

المزيد